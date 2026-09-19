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Аль-Ахли
Артем Бондаренко
Статистика
€ 8 млн
Артем Бондаренко - статистика
Аль-Ахли
21 августа 2000 (26), Черкасы
#19 | Полузащитник
182 см
Украина
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
85' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли
5 : 0
04.09.2026
Аль-Рияд
1' - 62'
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Лига чемпионов 2022/2023
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Ахли
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
85' - 90'
Межконтинентальный кубок, 1/8 финала
Аль-Ахли
1 : 0
26.08.2026
Окленд
62' - 90'
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