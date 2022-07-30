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    Lukas Hrdlicka - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Lukas Hrdlicka
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 0:4 Славия (Прага)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    03.09.2022 Был в запасе Спарта (Прага) 0:0 Фастав (Злин)
    30.08.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    27.08.2022 Был в запасе Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    13.08.2022 75' -90' Баник (Острава) 3:1 Фастав (Злин)
    07.08.2022 87' -90' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
    30.07.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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