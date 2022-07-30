|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|13.08.2022
|75' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Фастав (Злин)
|07.08.2022
|87' -90'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)