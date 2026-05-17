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Дания. Суперлига
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Оденсе
Bjørn Paulsen
Статистика
Bjørn Paulsen - статистика
Оденсе
#4 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
20
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
60' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Оденсе
2 : 3
03.05.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 28 тур
Копенгаген
2 : 1
22.04.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Оденсе
3 : 1
19.04.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Силькеборг
3 : 1
12.04.2026
Оденсе
84' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
90' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Оденсе
2 : 1
15.03.2026
Копенгаген
89' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
1 : 0
01.03.2026
Оденсе
88' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Оденсе
2 : 2
21.02.2026
Копенгаген
81' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Оденсе
1 : 4
15.02.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 1
09.02.2026
Оденсе
82' - 90'
87'
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 0
24.11.2025
Оденсе
89' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2025
Оденсе
1' - 11'
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
1 : 1
03.10.2025
Сендерийск
1' - 90'
38'
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 1
28.09.2025
Оденсе
1' - 46'
32'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
1' - 86'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
2 : 1
14.09.2025
Оденсе
72' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
31.08.2025
Нордшелланд
59' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
73' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 5
18.08.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
3 : 2
11.08.2025
Рандерс
1' - 51'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
1' - 65'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
3 : 1
27.07.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
20.07.2025
Оденсе
1' - 55'
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