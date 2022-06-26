|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|86' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|03.08.2022
|80' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:5
|Колорадо (Денвер)
|89'
|24.07.2022
|80' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|10.07.2022
|82' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|26.06.2022
|89' -90'
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|90'