Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Николай Толстопятов - статистика

Нефтехимик
12 мая 2002 (24), Евпатория
#65 | Защитник
193 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
29
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Енисей
2 : 0
26.04.2026
Нефтехимик
1' - 21'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
01.04.2026
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Нефтехимик
0 : 0
28.03.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Сокол
0 : 3
22.03.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Торпедо
3 : 0
16.03.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Чайка
2 : 4
22.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.11.2025
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Родина
1 : 1
08.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Нефтехимик
1 : 1
03.11.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2025
Нефтехимик
1' - 90'
41'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Нефтехимик
2 : 3
11.10.2025
Чайка
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.10.2025
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
29.09.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Волга
1 : 4
20.09.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.09.2025
Енисей
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
1' - 90'
44'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 5
03.09.2025
Родина
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
30.08.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Спартак К
1 : 1
03.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 0
20.07.2025
Сокол
1' - 90'
29'
Главные новости
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
15
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
13
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+