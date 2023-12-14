Статистика по турнирам

Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2019/2020 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Бельгия. Плей-офф 2015/2016 Бельгия. Про-Лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Кубок Первого Канала 2008