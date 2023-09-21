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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Маккаби Х
Ренн - Маккаби Х: обзор матча 21 сентября 2023
Ренн
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 1 тур
3 : 0
Завершен
Маккаби Х
1'
Л. Бляс
31'
А. Трюффер
55'
Б. Йылдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Маккаби Х
89'
Желтая карточка
А. Мохамед
81'
Замена
Э. Шуранов
️️️️
Т. Чери
79'
Желтая карточка
Т. Чери
Желтая карточка
А. Гуири
79'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Б. Бурижо
73'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
И. Салах
73'
72'
Замена
L. Šimić
️️️️
Ш. Голдберг
Замена
А. Гуири
️️️️
Б. Йылдырым
70'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Н. Матич
69'
66'
Желтая карточка
М. Кандиль
62'
Замена
А. Мохамед
️️️️
Шоу
62'
Замена
М. Кандиль
️️️️
Ф. Пьеррот
59'
Желтая карточка
Шоу
ГОЛ! 3:0!
Б. Йылдырым
Пас отдал
Б. Бурижо
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Трюффер
Пас отдал
В. Омари
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
Н. Матич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
14
Шоу
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Анан Халаили
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
30
Жоффри Лембе
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
4
Али Мохамед
ОП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
22
Ассиньон
18
Матич
27
Бурижо
7
Салах
10
Бляс
14
Дуэ
91
Йылдырым
4-2-1-3
16
Нитцан
6
Сандгрен
4
Сек
3
Голдберг
27
Корню
5
Жабер
14
Шоу
9
Чери
19
Пьеррот
26
Давид
25
Халаили
18
Матич
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
28
Ле Фе
27
Бурижо
7
Салах
32
Ридер
32
Ридер
7
Салах
91
Йылдырым
9
Гуири
9
Гуири
91
Йылдырым
3
Голдберг
44
44
3
Голдберг
19
Пьеррот
23
Кандиль
23
Кандиль
19
Пьеррот
14
Шоу
4
Мохамед
4
Мохамед
14
Шоу
9
Чери
9
Шуранов
9
Шуранов
9
Чери
Остались в запасе
Ренн
Маккаби Х
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
30
Жоффри Лембе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
30
Жоффри Лембе
ЦФ
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Ренн - Маккаби Х
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
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