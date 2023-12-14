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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Маккаби Х
Панатинаикос - Маккаби Х: обзор матча 14 декабря 2023
Панатинаикос
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Маккаби Х
89'
Ф. Иоаннидис
74'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Маккаби Х
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
В. Арао
89'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Канталапьерда
89'
80'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
П. Корню
74'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чери
Пас отдал
П. Корню
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
69'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Т. Вилена
69'
67'
Желтая карточка
М. Жабер
46'
Желтая карточка
Ф. Пьеррот
45'
+3
Желтая карточка
Д. Сандгрен
36'
Желтая карточка
П. Корню
32'
Замена
М. Жабер
️️️️
А. Мохамед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
14
Шоу
ОП
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
(К)
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
3-1-2-3-1
12
Лодыгин
4
Шенкевельд
4
Едвай
13
Вагианнидис
15
Арао
27
Хуанкар
52
Вилена
11
Бернард
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Иоаннидис
3-2-1-3
40
Каюф
6
Сандгрен
4
Сек
27
Корню
14
Шоу
4
Мохамед
9
Чери
19
Пьеррот
28
26
Давид
52
Вилена
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
52
Вилена
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
10
Канталапьерда
99
Шпорар
99
Шпорар
10
Канталапьерда
4
Мохамед
5
Жабер
5
Жабер
4
Мохамед
27
Корню
7
Подгоряну
7
Подгоряну
27
Корню
Остались в запасе
Панатинаикос
Маккаби Х
23
Василиос Ксенопулос
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Панатинаикос - Маккаби Х
1
4
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
10
Офсайды
1
1
Количество передач
193
219
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.09
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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