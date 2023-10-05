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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Панатинаикос
Маккаби Х - Панатинаикос: обзор матча 05 октября 2023
Маккаби Х
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Панатинаикос
78'
Замена
С. Паласиос
️️️️
Д. Мансини
78'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
Желтая карточка
Д. Сандгрен
71'
Замена
А. Мохамед
️️️️
Шоу
68'
Замена
Ф. Пьеррот
️️️️
Д. Саба
68'
67'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
67'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Гнезда Черин
60'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
56'
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
П. Корню
55'
Замена
Т. Чери
️️️️
Э. Шуранов
46'
Желтая карточка
Д. Саба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
14
Шоу
ОП
25
Анан Халаили
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
4
Али Мохамед
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
4-2-4
40
Каюф
27
Корню
44
4
Сек
6
Сандгрен
5
Жабер
14
Шоу
25
Халаили
26
Давид
9
Шуранов
91
Саба
3-1-3-2-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Едвай
4
Шенкевельд
15
Арао
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
52
Вилена
7
Мансини
11
Бернард
7
Иоаннидис
14
Шоу
4
Мохамед
4
Мохамед
14
Шоу
9
Шуранов
9
Чери
9
Чери
9
Шуранов
91
Саба
19
Пьеррот
19
Пьеррот
91
Саба
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
31
Джуричич
31
Джуричич
22
Гнезда Черин
7
Мансини
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Мансини
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Маккаби Х
Панатинаикос
16
Итамар Нитцан
ВР
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
55
Рами Гершон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Маккаби Х - Панатинаикос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
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Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
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