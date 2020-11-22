Сирики Саного - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Сирики
|Фамилия
|Саного
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Сирики
|Фамилия
|Саного
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|81' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)