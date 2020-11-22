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    Сирики Саного - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Сирики
    Фамилия Саного
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 декабря 2001 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 81' -90' Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    16.05.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    12.05.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    09.05.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    01.05.2021 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    22.11.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
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