Аманкваа Акуругу - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Аманкваа
|Фамилия
|Акуругу
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2001 (21 год)
|Имя
|Аманкваа
|Фамилия
|Акуругу
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|07.11.2021
|82' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|31.10.2021
|1' -65'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|31'
|28.10.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|29.08.2021
|84' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)