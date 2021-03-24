Виктор Морозов - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 2001 (21 год)
|Рост
|195
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 2001 (21 год)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|17.04.2021
|1' -88'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Чайка (Песчанокопское)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)