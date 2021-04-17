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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Чайка
Нижний Новгород - Чайка: обзор матча 17 апреля 2021
Нижний Новгород
17.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 0
Завершен
Чайка
41'
М. Гащенков
90'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Чайка
ГОЛ! 2:0!
М. Султонов
90'
Замена
П. Комолов
️️️️
Б. Кавтарадзе
84'
82'
Желтая карточка
А. Мигунов
80'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Пискунов
78'
Замена
Д. Бородин
️️️️
В. Алейников
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
К. Маляров
75'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Н. Калинский
65'
62'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Попов
58'
56'
Вторая желтая
П. Володкин
51'
Желтая карточка
П. Володкин
Желтая карточка
М. Янсане
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Гащенков
41'
27'
Замена
П. Володкин
️️️️
А. Кулишев
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Сапета
27'
Пенальти не реализован!
А. Сапета
26'
25'
Желтая карточка
А. Пискунов
Желтая карточка
К. Маляров
13'
11'
Желтая карточка
А. Чочиев
6'
Желтая карточка
И. Олейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
38
Василий Алейников
ОП
11
Алан Чочиев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
91
Виктор Морозов
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Петр Володкин
АП
87
Мераб Гарновский
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анисимов
7
Маляров
5
Шумских
24
Гоцук
11
Темников
22
Каккоев
41
Сапета
78
Калинский
18
Попов
95
Янсане
17
Кавтарадзе
4-2-3-1
47
Филиппов
3
Гаджибеков
2
Хозин
90
Мигунов
5
Пискунов
8
Капленко
38
Алейников
32
Кулишев
11
Чочиев
19
Олейников
91
Морозов
18
Попов
28
Султонов
28
Султонов
18
Попов
7
Маляров
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
7
Маляров
17
Кавтарадзе
20
Комолов
20
Комолов
17
Кавтарадзе
41
Сапета
77
Гащенков
77
Гащенков
41
Сапета
78
Калинский
99
Сулейманов
99
Сулейманов
78
Калинский
32
Кулишев
10
Володкин
10
Володкин
32
Кулишев
5
Пискунов
8
Карташов
8
Карташов
5
Пискунов
38
Алейников
9
Бородин
9
Бородин
38
Алейников
Остались в запасе
Нижний Новгород
Чайка
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
87
Мераб Гарновский
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
87
Мераб Гарновский
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нижний Новгород - Чайка
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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