|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|28.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.08.2022
|46' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.08.2022
|78' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25.07.2022
|1' -81'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|35' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|43' 38'