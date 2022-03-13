|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виллем II
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|81' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|11.05.2022
|85' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|07.05.2022
|80' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|01.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|02.04.2022
|82' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.03.2022
|72' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)