Бадр Банун - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Бадр
|Фамилия
|Банун
|Команда
|Катар СК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Касабланка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Бадр
|Фамилия
|Банун
|Команда
|Катар СК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Касабланка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марокко
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2022
|64' -90'
|Хорватия
|2:1
|Марокко
|14.12.2022
|Был в запасе
|Франция
|2:0
|Марокко
|10.12.2022
|65' -90'
|Марокко
|1:0
|Португалия
|06.12.2022
|120' -90'
|Марокко
|0:0
(3:0)п
|Испания
|205'
|01.12.2022
|Был в запасе
|Канада
|1:2
|Марокко
|27.11.2022
|Был в запасе
|Бельгия
|0:2
|Марокко
|23.11.2022
|Был в запасе
|Марокко
|0:0
|Хорватия