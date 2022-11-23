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    Бадр Банун - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Бадр
    Фамилия Банун
    Команда Катар СК
    Состав Основной
    Родной город Касабланка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марокко 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2022 64' -90' Хорватия 2:1 Марокко
    14.12.2022 Был в запасе Франция 2:0 Марокко
    10.12.2022 65' -90' Марокко 1:0 Португалия
    06.12.2022 120' -90' Марокко 0:0
    (3:0)п    		 Испания
    205'
    01.12.2022 Был в запасе Канада 1:2 Марокко
    27.11.2022 Был в запасе Бельгия 0:2 Марокко
    23.11.2022 Был в запасе Марокко 0:0 Хорватия
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