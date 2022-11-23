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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Марокко - Хорватия
Марокко - Хорватия: обзор матча 23 ноября 2022
Марокко
23.11.2022, среда, 13:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Хорватия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Хорватия
90'
Замена
М. Оршич
️️️️
И. Перишич
Замена
А. Сабири
️️️️
А. Унаи
82'
Замена
А. Хамдалла
️️️️
Ю. Эн-Несири
81'
79'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
С. Амрабат
78'
71'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Крамарич
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Буфал
65'
Замена
Я. Аттиат-Алла
️️️️
Н. Мазрауи
60'
Травма
Н. Мазрауи
59'
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ЛЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
ПВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
24
Бадр Банун
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
17
Яхья Аттиат-Алла
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
17
Эз Абде
ЛВ
10
Анасс Зарури
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
14
Марко Ливайя
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
3
Мазрауи
6
Сайсс
5
Агер
2
Хакими
8
Унаи
4
Амрабат
15
Амалла
17
Буфал
7
Зиеш
19
Эн-Несири
4-1-2-2-1
1
Ливакович
22
Юранович
6
Ловрен
4
Гвардиол
19
Соса
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
14
Перишич
9
Крамарич
3
Мазрауи
17
Аттиат-Алла
17
Аттиат-Алла
3
Мазрауи
8
Унаи
11
Сабири
11
Сабири
8
Унаи
17
Буфал
17
Эз Абде
17
Эз Абде
17
Буфал
19
Эн-Несири
9
Хамдалла
9
Хамдалла
19
Эн-Несири
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
13
Влашич
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Влашич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
9
Крамарич
14
Ливайя
14
Ливайя
9
Крамарич
Остались в запасе
Марокко
Хорватия
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
24
Бадр Банун
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
24
Бадр Банун
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Марокко - Хорватия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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