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Микаэль Антонссон
Статистика
Микаэль Антонссон - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1981 (45), Силлховда
#15 | Защитник
190 см | 85 кг
Швеция
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Статистика по турнирам
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге
0 : 2
07.12.2016
Копенгаген
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген
0 : 0
22.11.2016
Порту
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Копенгаген
0 : 0
02.11.2016
Лестер
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Лестер
1 : 0
18.10.2016
Копенгаген
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Копенгаген
4 : 0
27.09.2016
Брюгге
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Порту
1 : 1
14.09.2016
Копенгаген
90' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
АПОЭЛ
1 : 1
24.08.2016
Копенгаген
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Копенгаген
1 : 0
16.08.2016
АПОЭЛ
Был в запасе
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