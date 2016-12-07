Статистика по турнирам

Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок УЕФА 2007/2008