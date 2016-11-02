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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Лестер
Копенгаген - Лестер: обзор матча 02 ноября 2016
Копенгаген
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Лестер
Замена
К. Куск
️️️️
Б. Вербич
83'
78'
Желтая карточка
У. Морган
71'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Ю. Туту
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
65'
42'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
24'
Желтая карточка
Р. Хут
22'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ПП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
25
Занка
21
Йоханссон
2
Анкерсен
27
Делэни
6
Квист
8
Фалк-Йенсен
7
Вербич
14
Корнелиус
9
Сантандер
3-2-2-2-1
1
Шмейхель
23
Эрнандес
5
Морган
6
Хут
12
Амарти
28
Фукс
4
Дринкуотер
27
Шлупп
26
Марез
7
Муса
9
Варди
7
Вербич
7
Куск
7
Куск
7
Вербич
8
Фалк-Йенсен
10
Туту
10
Туту
8
Фалк-Йенсен
27
Шлупп
30
Оказаки
30
Оказаки
27
Шлупп
Остались в запасе
Копенгаген
Лестер
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Копенгаген - Лестер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 00:50)
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