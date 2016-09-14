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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Копенгаген
Порту - Копенгаген: обзор матча 14 сентября 2016
Порту
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
13'
Отавио
52'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Копенгаген
90'
+3
Замена
М. Антонссон
️️️️
В. Квист
Замена
Д. Жота
️️️️
Отавио
82'
77'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Ю. Туту
Замена
Я. Браими
️️️️
Э. Эррера
70'
69'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Ф. Сантандер
67'
Вторая желтая
Я. Грегуш
Желтая карточка
И. Маркано
64'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Х. Корона
62'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
13'
Желтая карточка
Я. Грегуш
ГОЛ! 1:0!
Отавио
Пас отдал
А. Силва
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
16
Эктор Эррера
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ПП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Порту
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Андре Андре
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
5
Маркано
19
Лаюн
2
Перейра
8
Торрес
16
Эррера
25
Отавио
17
Корона
19
Силва
4-1-2-3
1
Ольсен
2
Анкерсен
25
Занка
21
Йоханссон
6
Аугустинссон
27
Делэни
21
Грегуш
6
Квист
14
Корнелиус
10
Туту
9
Сантандер
25
Отавио
20
Жота
20
Жота
25
Отавио
16
Эррера
8
Браими
8
Браими
16
Эррера
17
Корона
29
Депуатр
29
Депуатр
17
Корона
9
Сантандер
7
Вербич
7
Вербич
9
Сантандер
6
Квист
15
Антонссон
15
Антонссон
6
Квист
10
Туту
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
10
Туту
Остались в запасе
Порту
Копенгаген
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Стефан Андерсен
ВР
2
Том Хогли
ПЗ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Андре Андре
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
2
Том Хогли
ПЗ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Порту - Копенгаген
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45)
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