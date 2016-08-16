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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - АПОЭЛ
Копенгаген - АПОЭЛ: обзор матча 16 августа 2016
Копенгаген
16.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
43'
А. Павлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - АПОЭЛ
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Б. Вербич
88'
Замена
Ю. Туту
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
79'
75'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
П. Сотириу
Замена
А. Корнелиус
️️️️
А. Павлович
67'
56'
Замена
Вандер
️️️️
Г. Эфрем
52'
Желтая карточка
Н. Мораиш
46'
Замена
Г. Меркис
️️️️
Карлао
ГОЛ! 1:0!
А. Павлович
Пас отдал
Т. Делэни
43'
29'
Желтая карточка
А. Орланди
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ОП
16
Винисиус
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ПП
70
Яннис Янниотас
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
77
Вандер
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ольсен
6
Аугустинссон
21
Йоханссон
25
Занка
2
Анкерсен
27
Делэни
6
Квист
7
Вербич
8
Фалк-Йенсен
20
Павлович
9
Сантандер
4-1-3-1-1
24
Ватерман
21
Миланов
50
Карлао
23
Астис
8
Орланди
26
Мораиш
7
Эфрем
11
Александру
16
Винисиус
70
Янниотас
79
Сотириу
7
Вербич
21
Грегуш
21
Грегуш
7
Вербич
8
Фалк-Йенсен
10
Туту
10
Туту
8
Фалк-Йенсен
20
Павлович
14
Корнелиус
14
Корнелиус
20
Павлович
50
Карлао
30
Меркис
30
Меркис
50
Карлао
7
Эфрем
77
Вандер
77
Вандер
7
Эфрем
79
Сотириу
9
Де Камарго
9
Де Камарго
79
Сотириу
Остались в запасе
Копенгаген
АПОЭЛ
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
78
Урко Пардо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Копенгаген - АПОЭЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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