Дуду Твито - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Дуду
|Фамилия
|Твито
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1994 (29 лет)
|Имя
|Дуду
|Фамилия
|Твито
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|03.12.2020
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|26.11.2020
|70' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:4
|Байер (Леверкузен)
|29.10.2020
|88' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Славия (Прага)
|17.09.2020
|Был в запасе
|Лачи (Лач)
|1:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)