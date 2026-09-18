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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Абдалла Сима
Статистика
€ 5 млн
Абдалла Сима - статистика
Ланс
17 июня 2001 (25)
#19 | Нападающий
Сенегал
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
1' - 58'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
1' - 76'
45'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 75'
73'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Суперкубок Франции 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
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Франция. Кубок 2025/2026
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Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 75'
73'
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