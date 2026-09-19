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Норвегия. Элитсериен
Команды
Русенборг
Матиас Киоло
Статистика
€ 1 млн
Матиас Киоло - статистика
Русенборг
27 июня 2001 (25), Осло
#6 | Полузащитник
174 см
Норвегия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
59' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
5 : 3
12.09.2026
Тромсе
66' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
65' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
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Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
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Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Твенте
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош
78' - 90'
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