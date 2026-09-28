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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
Matei Cristian Ilie
Статистика
Matei Cristian Ilie - статистика
Касымпаша
#27 | Нападающий
Румыния
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Румыния
0 : 1
28.09.2026
Босния и Герцеговина
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
24'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 89'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига конференций 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Румыния
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
1' - 64'
Товарищеские матчи. Сборные,
Грузия
1 : 1
02.06.2026
Румыния
63' - 90'
85'
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