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    Leeroy Owusu - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Leeroy Owusu
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виллем II 31 0 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 3:0 Утрехт (Утрехт)
    11.05.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 1:1 Виллем II (Тилбург)
    07.05.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:0 Хераклес (Альмело)
    01.05.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:2 Виллем II (Тилбург)
    44'
    24.04.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 1:0 Витесс (Арнем)
    4'
    08.04.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    02.04.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    20.03.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    7'
    13.03.2022 1' -85' Фортуна (Ситтард) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    05.03.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    26.02.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    19.02.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Аякс (Амстердам)
    13.02.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    06.02.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.01.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    22.12.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 НЕК (Неймеген)
    18.12.2021 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Виллем II (Тилбург)
    10.12.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 1:3 Камбур (Лиуварден)
    02.12.2021 1' -90' Аякс (Амстердам) 5:0 Виллем II (Тилбург)
    27.11.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    21.11.2021 1' -90' Херенвен (Херенвен) 2:1 Виллем II (Тилбург)
    06.11.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:3 Спарта (Роттердам)
    31.10.2021 1' -90' Утрехт (Утрехт) 5:1 Виллем II (Тилбург)
    6'
    22.10.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    17.10.2021 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Виллем II (Тилбург)
    02.10.2021 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Виллем II (Тилбург)
    18.09.2021 1' -60' Виллем II (Тилбург) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    12.09.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Виллем II (Тилбург)
    28.08.2021 1' -89' Виллем II (Тилбург) 1:0 Зволле (Зволле)
    22.08.2021 1' -89' Витесс (Арнем) 0:3 Виллем II (Тилбург)
    15.08.2021 1' -88' Виллем II (Тилбург) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
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