Павел Кузнецов - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Вес
|80
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)
|67'