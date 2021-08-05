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    Кико - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Франсишку
    Фамилия Роза
    Команда Анортосис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1993 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 2:0
    (3:2)п    		 Омония (Никосия)
    19.08.2021 Был в запасе Омония (Никосия) 4:2 Антверпен (Антверпен)
    10.08.2021 1' -81' Флора (Таллин) 2:1
    (4:5)п    		 Омония (Никосия)
    81'
    05.08.2021 80' -89' Омония (Никосия) 1:0 Флора (Таллин)
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