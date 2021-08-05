Кико - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Франсишку
|Фамилия
|Роза
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Франсишку
|Фамилия
|Роза
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
(3:2)п
|Омония (Никосия)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|4:2
|Антверпен (Антверпен)
|10.08.2021
|1' -81'
|Флора (Таллин)
|2:1
(4:5)п
|Омония (Никосия)
|81'
|05.08.2021
|80' -89'
|Омония (Никосия)
|1:0
|Флора (Таллин)