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    Мартин Эллингсен - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Эллингсен
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
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