Мартин Эллингсен - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Эллингсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Эллингсен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|9
|3
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2021
|1' -71'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Мольде (Мольде)
|68' 71'
|25.02.2021
|1' -89'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|83'
|18.02.2021
|1' -89'
|Мольде (Мольде)
|3:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|41'
|10.12.2020
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:2
|Мольде (Мольде)
|03.12.2020
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|67'
|26.11.2020
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|05.11.2020
|1' -86'
|Арсенал (Лондон)
|4:1
|Мольде (Мольде)
|22'
|29.10.2020
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Рапид (Вена)
|22.10.2020
|82' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Мольде (Мольде)