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АИК
Мартин Эллингсен
Статистика
€ 225 тыс
Мартин Эллингсен - статистика
АИК
4 мая 1995 (31)
#6 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Норвегия
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Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Норвегия. Элитсериен 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
6
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Байер
5 : 1
14.12.2023
Мольде
1' - 90'
25'
76'
Лига Европы, 5 тур
Мольде
2 : 2
30.11.2023
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Хэкен
1 : 3
09.11.2023
Мольде
1' - 90'
24'
Лига Европы, 3 тур
Мольде
5 : 1
26.10.2023
Хэкен
1' - 89'
27'
Лига Европы, 2 тур
Мольде
1 : 2
05.10.2023
Байер
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
1 : 0
21.09.2023
Мольде
1' - 70'
35'
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