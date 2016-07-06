Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010