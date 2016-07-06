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Саймон Чёрч
Статистика
Саймон Чёрч - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1988 (37), Хай-Уиком
#18 | Нападающий
183 см | 78 кг
Уэльс
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Кубок 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэльс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Португалия
2 : 0
06.07.2016
Уэльс
64' - 90'
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Уэльс
3 : 1
01.07.2016
Бельгия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Уэльс
1 : 0
25.06.2016
Северная Ирландия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 3 тур
Россия
0 : 3
20.06.2016
Уэльс
83' - 90'
Чемпионат Европы, 2 тур
Англия
2 : 1
16.06.2016
Уэльс
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1 тур
Уэльс
2 : 1
11.06.2016
Словакия
Был в запасе
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