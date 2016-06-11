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Расписание матчей
Евро-2024
Уэльс - Словакия
Уэльс - Словакия: обзор матча 11 июня 2016
Уэльс
11.06.2016, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Словакия
10'
Г. Бэйл
81'
Х. Робсон-Кану
61'
О. Дуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Словакия
90'
+2
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Д. Ричардс
️️️️
А. Рэмзи
88'
83'
Замена
М. Стох
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 2:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
А. Рэмзи
81'
80'
Желтая карточка
В. Вайсс
78'
Желтая карточка
Р. Мак
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Уильямс
71'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Д. Эдвардс
69'
61'
ГОЛ! 1:1!
О. Дуда
60'
Замена
О. Дуда
️️️️
П. Грошовски
60'
Замена
А. Немец
️️️️
М. Дуриш
31'
Желтая карточка
П. Грошовски
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
14
Дэвид Эдвардс
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦФ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
18
Душан Швенто
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
(К)
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛП
20
Роберт Мак
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
3-3-2-2
12
Уорд
4
Дэвис
6
Уилльямс
5
Честер
3
Тэйлор
14
Эдвардс
2
Гантер
10
Рэмзи
7
Аллен
11
Бэйл
18
Уильямс
4-1-3-1-1
23
Козачик
2
Пекарик
3
Шкртел
4
Дюрица
18
Швенто
13
Грошовски
17
Гамшик
19
Куцка
7
Вайсс
20
Мак
21
Дуриш
10
Рэмзи
15
Ричардс
15
Ричардс
10
Рэмзи
14
Эдвардс
16
Ледли
16
Ледли
14
Эдвардс
18
Уильямс
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
18
Уильямс
13
Грошовски
8
Дуда
8
Дуда
13
Грошовски
7
Вайсс
10
Стох
10
Стох
7
Вайсс
21
Дуриш
11
Немец
11
Немец
21
Дуриш
Остались в запасе
Уэльс
Словакия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Уэльс - Словакия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким Хаглунн
Франк Андас (Норвегия)
Резервный судья:
Алексей Кульбаков (Беларусь)
Стадион:
Матмут-Атлантик
Где смотреть матч:
Матч ТВ, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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