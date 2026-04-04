Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/4 финала
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур