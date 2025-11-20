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Боян Кркич
Новости
Боян Кркич - новости
Завершил карьеру
28 августа 1990 (36), Линьола
#9 | Нападающий
170 см | 65 кг
Испания | Сербия
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Видео
Гурцкая включил Мостового в топ-3 самых переоцененных футболистов в истории
2025.11.20 23:11
2
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
2025.10.21 22:22
2
Только один игрок забивал в 1/4 финала Лиги чемпионов в более молодом возрасте, чем Ямаль
2025.04.10 00:41
1
Нванери из «Арсенала» вошел в топ-3 самых молодых бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
2025.03.05 00:24
Ямаль установил рекорд Примеры
2024.08.31 19:40
Кркич не считает Месси и Роналду примерами для молодежи
2023.11.03 20:43
2
Экс-игрок «Барселоны» завершил карьеру в 32 года: его называли «новым Месси»
2023.03.23 16:27
Пике случайно раскрыл тайну экс-партнера по «Барсе» Бояна Кркича
2023.03.23 12:37
1
Фото
Экс-нападающий «Барселоны» Боян стал игроком «Виссел Кобэ»
2021.08.09 20:27
Беллингем стал вторым самым молодым футболистом, забившим в плей-офф ЛЧ
2021.04.15 09:50
1
Боян стал игроком «Монреаль Импакт»
2019.08.08 07:40
Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт»
2019.08.03 08:15
2
Кркич поддержал пострадавшего от взрыва Бартру
2017.04.12 10:52
Кркич может вернуться в Барселону
2017.04.11 11:55
Кркич не хочет выступать в Китае
2017.02.14 13:55
1
Фото
Кркич перешел из «Сток Сити» в «Майнц»
2017.01.29 14:24
8
«Сток Сити» готов отпустить Кркича не менее чем за 13,7 миллиона
2017.01.16 15:23
1
Кркич не желает оставаться в «Сток Сити»
2016.12.31 07:28
«Сток Сити» готов включить Кркича в сделку по покупке Витселя
2016.10.08 10:16
11
ФИФА не разрешила Кркичу выступать за сборную Сербии
2016.09.22 23:35
3
Кркич выразил желание выступать за сборную Сербии
2016.09.21 01:33
2
Фото
Кркич продлил контракт со «Сток Сити»
2016.02.11 18:10
«МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» хотят подписать Кркича
2016.01.28 21:04
2
Хьюз: «Я с недоверием отношусь к трансферным слухам»
2016.01.05 01:53
«Манчестер Юнайтед» может подписать Кркича всего за 10 миллионов
2016.01.04 09:42
4
Кркич: «Играть как «Барселона» тяжело, и мы не хотим этого делать»
2015.12.19 10:40
Кркич: «Неймар меня не удивляет»
2015.11.25 07:18
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