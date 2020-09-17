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    Дмитрий Савин - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Фамилия Савин
    Команда Знамя
    Состав Основной
    Родной город Ногинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1998 (24 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2020 1' -90' Знамя (Ногинск) 0:3 Ахмат (Грозный)
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