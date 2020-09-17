Дмитрий Савин - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Савин
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ногинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Савин
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ногинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2020
|1' -90'
|Знамя (Ногинск)
|0:3
|Ахмат (Грозный)