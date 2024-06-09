Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тимур Абдрашитов - статистика

Завершил карьеру
19 апреля 2002 (24), Пермь
#41 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Калуга
16
6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 3
09.06.2024
Торпедо Миасс
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Иртыш
2 : 2
02.06.2024
Калуга
1' - 68'
48'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
29.05.2024
Спартак К
52' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
1 : 3
25.05.2024
Калуга
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
3 : 0
19.05.2024
Химик
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Волга
1 : 2
15.05.2024
Калуга
1' - 62'
15'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Калуга
1 : 2
11.05.2024
Машук-КМВ
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
1 : 2
08.05.2024
Динамо Бр
1' - 87'
52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
5 : 2
04.05.2024
Калуга
1' - 67'
8'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Калуга
4 : 1
28.04.2024
Текстильщик
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Авангард
1 : 2
24.04.2024
Калуга
1' - 72'
6, 42'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Калуга
0 : 0
20.04.2024
Иртыш
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Калуга
3 : 3
03.04.2024
Волга
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 1
30.03.2024
Калуга
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
18.03.2024
Калуга
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Калуга
0 : 1
09.03.2024
Авангард
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга
1' - 77'
Главные новости
Основной игрок «Спартака» восстановился от травмы
14:30
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
2
Смелый тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
3
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
2
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
8
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+