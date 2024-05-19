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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Калуга - Химик
Калуга - Химик: обзор матча 19 мая 2024
Калуга
19.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
3 : 0
Завершен
Химик
23'
Д. Каменщиков
72'
М. Ставцев
82'
М. Ставцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Калуга - Химик
Замена
Р. Кортяев
️️️️
Д. Полях
87'
84'
Желтая карточка
Н. Лысенко
ГОЛ! 3:0!
М. Ставцев
Пас отдал
Д. Князев
82'
81'
Замена
Р. Сайфулин
️️️️
А. Егурнев
Замена
Д. Князев
️️️️
Д. Каменщиков
80'
Желтая карточка
Д. Полях
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Ставцев
Пас отдал
Д. Каменщиков
72'
69'
Замена
Д. Меренчуков
️️️️
Н. Абрамушкин
63'
Замена
Ф. Нажмов
️️️️
И. Сергиенко
63'
Замена
А. Сергиенко
️️️️
В. Ермаков
Замена
М. Ставцев
️️️️
А. Голубцов
63'
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
А. Гуца
46'
Замена
В. Карев
️️️️
Д. Захаров
46'
46'
Замена
Я. Краснов
️️️️
И. Беляков
ГОЛ! 1:0!
Д. Каменщиков
Пас отдал
И. Рапаков
23'
Желтая карточка
Д. Захаров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
28
Данил Новиков
АП
43
Александр Голубцов
АП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
99
Данил Полях
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Химик
13
Иван Сальников
ВР
3
Никита Лысенко
ЛЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
53
Александр Егурнев
ЛВ
4
Владимир Ермаков
ОП
47
Иван Сергиенко
АП
10
Игорь Беляков
ЦФ
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
11
Вадим Карев
ЛВ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
8
Даниил Князев
ЦП
27
Артур Уваров
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
57
Максим Ставцев
ЦФ
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
99
Рассул Карасёв
ВР
5
Артем Широков
ЛЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
19
Ярослав Краснов
ЛП
70
Файзиддин Нажмов
ЛВ
11
Владимир Марков
ЦП
77
Даниил Котельников
ЦП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
4-1-3-2
23
Герасимов
84
Гуца
26
Клементьев
29
Игнатович
21
Рапаков
6
Козлов
28
Новиков
43
Голубцов
99
Полях
99
Каменщиков
9
Захаров
3-3-2-2
13
Сальников
7
Абрамушкин
6
Сакович
97
Доронин
3
Щербаков
4
Ермаков
3
Лысенко
47
Сергиенко
53
Егурнев
9
Анциферов
10
Беляков
99
Каменщиков
8
Князев
8
Князев
99
Каменщиков
99
Полях
20
Кортяев
20
Кортяев
99
Полях
9
Захаров
11
Карев
11
Карев
9
Захаров
84
Гуца
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
84
Гуца
43
Голубцов
57
Ставцев
57
Ставцев
43
Голубцов
47
Сергиенко
70
Нажмов
70
Нажмов
47
Сергиенко
10
Беляков
19
Краснов
19
Краснов
10
Беляков
53
Егурнев
24
Сайфулин
24
Сайфулин
53
Егурнев
7
Абрамушкин
10
Меренчуков
10
Меренчуков
7
Абрамушкин
4
Ермаков
23
Сергиенко
23
Сергиенко
4
Ермаков
Остались в запасе
Калуга
Химик
27
Артур Уваров
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
18
Денис Романюк
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
11
Владимир Марков
ЦП
77
Даниил Котельников
ЦП
57
Никита Шулкин
ВР
99
Рассул Карасёв
ВР
5
Артем Широков
ЛЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
27
Артур Уваров
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
18
Денис Романюк
ЛВ
Остались в запасе
11
Владимир Марков
ЦП
77
Даниил Котельников
ЦП
57
Никита Шулкин
ВР
99
Рассул Карасёв
ВР
5
Артем Широков
ЛЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Калуга - Химик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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2 : 1
08.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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1 : 4
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1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
Посещаемость:
395
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