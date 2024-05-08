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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Калуга - Динамо Бр
Калуга - Динамо Бр: обзор матча 08 мая 2024
Калуга
08.05.2024, среда, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Бр
52'
Т. Абдрашитов
27'
В. Дрогунов (П)
75'
Д. Лопатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Калуга - Динамо Бр
90'
+1
Желтая карточка
Д. Осипов
Желтая карточка
Е. Игнатович
90'
+1
90'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Д. Купцов
Замена
Р. Кортяев
️️️️
Т. Абдрашитов
87'
80'
Замена
Д. Котов
️️️️
Е. Сайгушев
Замена
М. Ставцев
️️️️
А. Голубцов
78'
Замена
Б. Рогочий
️️️️
И. Клементьев
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лопатин
Пас отдал
И. Турсунов
65'
Замена
И. Турсунов
️️️️
Л. Чаукин
65'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
В. Фасхутдинов
64'
Замена
Д. Осипов
️️️️
В. Дрогунов
Замена
В. Карев
️️️️
Д. Захаров
62'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абдрашитов
Пас отдал
Д. Каменщиков
52'
Замена
Д. Новиков
️️️️
Д. Князев
46'
41'
Желтая карточка
В. Фасхутдинов
37'
Желтая карточка
Л. Чаукин
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Дрогунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
8
Даниил Князев
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
88
Максим Новиков
ОП
8
Егор Сайгушев
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
11
Вадим Карев
ЛВ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
28
Данил Новиков
АП
27
Артур Уваров
ЦФ
57
Максим Ставцев
ЦФ
Динамо Бр
16
Данила Чувасов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Герасимов
84
Гуца
29
Игнатович
26
Клементьев
21
Рапаков
6
Козлов
8
Князев
43
Голубцов
9
Захаров
41
Абдрашитов
99
Каменщиков
4-1-2-3
35
Ташаев
24
Чаукин
26
Мустафин
73
Ямангулов
10
Дрогунов
88
Новиков
12
Медведев
8
Сайгушев
80
Купцов
18
Молчанов
88
Фасхутдинов
26
Клементьев
23
Рогочий
23
Рогочий
26
Клементьев
41
Абдрашитов
20
Кортяев
20
Кортяев
41
Абдрашитов
8
Князев
28
Новиков
28
Новиков
8
Князев
9
Захаров
11
Карев
11
Карев
9
Захаров
43
Голубцов
57
Ставцев
57
Ставцев
43
Голубцов
88
Фасхутдинов
17
Лопатин
17
Лопатин
88
Фасхутдинов
10
Дрогунов
32
Осипов
32
Осипов
10
Дрогунов
8
Сайгушев
8
Котов
8
Котов
8
Сайгушев
80
Купцов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
80
Купцов
24
Чаукин
55
Турсунов
55
Турсунов
24
Чаукин
Остались в запасе
Калуга
Динамо Бр
27
Артур Уваров
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
16
Данила Чувасов
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
Остались в запасе
27
Артур Уваров
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
Остались в запасе
16
Данила Чувасов
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Калуга - Динамо Бр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Скорочкин
(Владивосток)
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