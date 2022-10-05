Илья Максименков - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Максименков
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смоленск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Максименков
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смоленск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|55' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)
|34'