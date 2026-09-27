Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Илья Максименков - статистика

Сибирь
10 июня 1998 (28), Смоленск
#5 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Родина-2
1 : 3
27.09.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Сибирь
3 : 0
20.09.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Сибирь
3 : 0
20.09.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Сибирь
0 : 0
12.09.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Машук-КМВ
3 : 1
06.09.2026
Сибирь
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Машук-КМВ
3 : 1
06.09.2026
Сибирь
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Сибирь
0 : 1
30.08.2026
Динамо Киров
1' - 90'
86'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сибирь
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
03.05.2026
Сибирь
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Калуга
1 : 2
19.04.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Сибирь
2 : 2
12.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
2 : 0
08.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Иртыш
1 : 3
04.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 0
29.03.2026
Родина-2
Был в запасе
Главные новости
Основной игрок «Спартака» восстановился от травмы
14:30
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
2
Смелый тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
3
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
8
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+