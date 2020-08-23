Эдди Сильвестр - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Эдди
|Фамилия
|Сильвестр
|Команда
|По
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Эдди
|Фамилия
|Сильвестр
|Команда
|По
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2020
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Нант (Нант)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|20.09.2020
|58' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|12.09.2020
|89' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|29.08.2020
|1' -62'
|Страсбур (Страсбур)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|27'
|23.08.2020
|90' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ланс (Ланс)