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    Эдди Сильвестр - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Эдди
    Фамилия Сильвестр
    Команда По
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1999 (23 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2020 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Нант (Нант)
    27.09.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Ницца (Ницца)
    20.09.2020 58' -90' Ницца (Ницца) 0:3 ПСЖ (Париж)
    12.09.2020 89' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Ницца (Ницца)
    29.08.2020 1' -62' Страсбур (Страсбур) 0:2 Ницца (Ницца)
    27'
    23.08.2020 90' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Ланс (Ланс)
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