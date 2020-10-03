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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 03 октября 2020
Ницца
03.10.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нант
27'
Данте
62'
К. Тюрам
45+5'
И. Луза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нант
Замена
А. Труй
️️️️
К. Тюрам
85'
80'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
80'
Замена
А. Туре
️️️️
И. Луза
Замена
Д. Ндой
️️️️
М. Маолида
79'
69'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
69'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
ГОЛ! 2:1!
К. Тюрам
62'
56'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
А. Пельмар
46'
Желтая карточка
А. Пельмар
45'
+5
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Луза
Желтая карточка
К. Тюрам
28'
ГОЛ! 1:0!
Данте
Пас отдал
А. Гуири
27'
15'
Замена
Ж. Кастеллетто
️️️️
П. Чиривелья
3'
Красная карточка
А. Жиротто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-1-2-2
44
Бенитес
11
Камара
4
Данте
3
Пельмар
3
Лотомба
19
Тюрам
33
Лис-Мелу
9
Маолида
9
Лопеш
9
Дольберг
9
Гуири
4-1-2-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Луза
17
Абид
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
19
Тюрам
22
Труй
22
Труй
19
Тюрам
9
Маолида
14
Ндой
14
Ндой
9
Маолида
3
Пельмар
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Пельмар
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
26
Луза
7
Туре
7
Туре
26
Луза
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
4
Чиривелья
21
Кастеллетто
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
Остались в запасе
Ницца
Нант
10
Эдди Сильвестр
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
22
Шарль Траоре
ЛЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
10
Эдди Сильвестр
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ницца - Нант
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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