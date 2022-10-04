Артем Котик - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Котик
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Артем
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Котик
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -59'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|04.10.2022
|1' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|64'