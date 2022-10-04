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    Артем Котик - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Денисович
    Фамилия Котик
    Команда Нефтехимик
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 2001 (21 год)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -59' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    04.10.2022 1' -90' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    64'
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