Святослав Кожедуб - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Святослав
|Фамилия
|Кожедуб
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Костанай
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Святослав
|Фамилия
|Кожедуб
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Костанай
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|80' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)
|82'