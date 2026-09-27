Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Яворский - статистика

Металлург Л
22 января 2002 (24), Челябинск
#1 | Вратарь
194 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Арсенал-2
0 : 0
27.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
2'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Металлург Л
1 : 0
19.09.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Арсенал-2
0 : 0
27.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
2'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Металлург Л
1 : 0
19.09.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
2 : 1
22.08.2026
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Волна
3 : 2
15.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
0 : 0
08.08.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Ротор-2
0 : 3
01.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
2 : 2
25.07.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Строгино
2 : 2
30.05.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Металлург Л
4 : 0
23.05.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Авангард
1 : 1
20.05.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Шумбрат
2 : 5
16.05.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Рязань
2 : 1
18.04.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Металлург Л
2 : 1
11.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Металлург Л
2 : 0
05.04.2026
Квант
1' - 90'
Главные новости
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+