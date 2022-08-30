Никита Яворский - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Яворский
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Яворский
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)
|30.08.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)