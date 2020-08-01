Вадим Зубавленко - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Зубавленко
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Череповец
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1999 (24 года)
|Рост
|165
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Зубавленко
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Череповец
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1999 (24 года)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Иртыш (Омск)
|22.08.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:5
|Спартак-2 (Москва)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|01.08.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|50'