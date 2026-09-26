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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Севастополь
Вадим Зубавленко
Статистика
Вадим Зубавленко - статистика
Севастополь
16 января 1999 (27), Череповец
#21 | Полузащитник
165 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ростов-2
0 : 1
26.09.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 62'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севастополь
17
3
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ростов-2
0 : 1
26.09.2026
Севастополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 62'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
05.09.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Ангушт
0 : 1
22.08.2026
Севастополь
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Севастополь
3 : 4
15.08.2026
Астрахань
1' - 62'
23'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Победа
1 : 3
08.08.2026
Севастополь
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Севастополь
2 : 1
01.08.2026
Нарт
1' - 74'
4'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
1 : 3
25.07.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
1' - 82'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
1' - 85'
37'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
76' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кызылташ
0 : 2
23.05.2026
Севастополь
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 2
16.05.2026
ПСК
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Рубин Я
1 : 0
08.05.2026
Севастополь
1' - 56'
25'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Севастополь
2 : 0
02.05.2026
Чайка-М
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Севастополь
2 : 1
04.04.2026
Ростов-2
1' - 90'
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