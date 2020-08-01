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    Вадим Зубавленко - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Фамилия Зубавленко
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Родной город Череповец
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1999 (24 года)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2020 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:3 Иртыш (Омск)
    22.08.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:5 Спартак-2 (Москва)
    16.08.2020 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Иртыш (Омск)
    12.08.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:2 Чертаново (Москва)
    08.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Иртыш (Омск)
    01.08.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:2 Енисей (Красноярск)
    50'
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