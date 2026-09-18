Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия В 2024/2025 Швеция. Аллсвенскан 2024 Дания. Суперлига 2019/2020