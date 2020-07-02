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    Марко Балларини - статистика

    #61 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Балларини
    Команда Удинезе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 марта 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Удинезе (Удине)
    29.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Лечче (Лечче)
    26.07.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Удинезе (Удине)
    23.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Ювентус (Турин)
    19.07.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Лацио (Рим)
    12.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:3 Сампдория (Генуя)
    09.07.2020 90' -90' СПАЛ (Феррара) 0:3 Удинезе (Удине)
    05.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Дженоа (Генуя)
    02.07.2020 Был в запасе Рома (Рим) 0:2 Удинезе (Удине)
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