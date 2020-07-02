Марко Балларини - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Балларини
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Балларини
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|29.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|26.07.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|23.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|19.07.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|15.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Лацио (Рим)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|09.07.2020
|90' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|05.07.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|02.07.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:2
|Удинезе (Удине)