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    Александр Гапечкин - статистика

    #96 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Игоревич
    Фамилия Гапечкин
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    65'
    05.10.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
    87'
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