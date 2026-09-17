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€ 225 тыс

Александр Гапечкин - статистика

Текстильщик
16 июня 2002 (24)
#2 | Защитник
185 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Текстильщик
0 : 2
17.09.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ленинградец
2 : 2
13.09.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Текстильщик
1 : 0
08.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Текстильщик
1 : 4
04.09.2026
Торпедо
1' - 85'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Текстильщик
0 : 1
29.08.2026
Велес
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Текстильщик
0 : 2
17.09.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ленинградец
2 : 2
13.09.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Текстильщик
1 : 4
04.09.2026
Торпедо
1' - 85'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Текстильщик
0 : 1
29.08.2026
Велес
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Урал
2 : 0
22.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Текстильщик
1 : 3
15.08.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Енисей
0 : 0
08.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
01.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Текстильщик
0 : 0
25.07.2026
Спартак К
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Текстильщик
2 : 2
19.07.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
13.07.2026
Текстильщик
1' - 90'
39'
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