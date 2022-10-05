Александр Гапечкин - статистика
#96 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гапечкин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гапечкин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|65'
|05.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)
|87'