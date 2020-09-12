Джейк Вокинс - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Вокинс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Вокинс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2021
|1' -67'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|04.01.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|26.12.2020
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:5
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)