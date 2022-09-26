Георгий Тунев - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Тунев
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нарва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Тунев
|Команда
|СПАЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нарва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|83' -90'
|Сан-Марино
|0:4
|Эстония