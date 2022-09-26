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    Георгий Тунев - статистика

    #96 | Полузащитник
    Имя Георгий
    Фамилия Тунев
    Команда СПАЛ
    Состав Основной
    Родной город Нарва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 2001 (21 год)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 83' -90' Сан-Марино 0:4 Эстония
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