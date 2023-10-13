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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Азербайджан
Эстония - Азербайджан: обзор матча 13 октября 2023
Эстония
13.10.2023, пятница, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 7 тур
0 : 2
Завершен
Азербайджан
9'
Т. Байрамов
45+4'
Р. Шейдаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Азербайджан
Замена
К. Калласте
️️️️
Х. Аниер
85'
75'
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Э. Махмудов
75'
Замена
Г. Алиев
️️️️
Т. Байрамов
Замена
Б. Ващук
️️️️
Г. Тунев
74'
70'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
А. Исаев
70'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
М. Эмрели
Желтая карточка
М. Кяйт
68'
65'
Замена
Б. Хасанализада
️️️️
Р. Маммадов
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Миллер
64'
Замена
С. Зенев
️️️️
К. Васильев
63'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Шейдаев
45'
+1
Желтая карточка
М. Эмрели
40'
Желтая карточка
Р. Маммадов
22'
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
А. Пикк
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Байрамов
Пас отдал
Э. Джафаргулиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
23
Богдан Ващук
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
25
Рашад Азизли
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
19
Филип Озобич
АП
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
3-5-1-1
1
Хейн
3
Паскочи
3
Пикк
2
Кууск
14
Васильев
7
Тунев
4
Кяйт
20
Поом
17
Миллер
6
Пеетсон
8
Аниер
2-1-2-5
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
4
Маммадов
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
5
Кривоцюк
10
Эмрели
11
Шейдаев
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
8
Аниер
19
Калласте
19
Калласте
8
Аниер
17
Миллер
23
Синявский
23
Синявский
17
Миллер
7
Тунев
23
Ващук
23
Ващук
7
Тунев
14
Васильев
10
Зенев
10
Зенев
14
Васильев
4
Маммадов
5
Хасанализада
5
Хасанализада
4
Маммадов
7
Байрамов
21
Алиев
21
Алиев
7
Байрамов
20
Исаев
16
Джамалов
16
Джамалов
20
Исаев
8
Махмудов
19
Озобич
19
Озобич
8
Махмудов
10
Эмрели
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Эмрели
Остались в запасе
Эстония
Азербайджан
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
23
Салахат Агаев
ВР
25
Рашад Азизли
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
13
Эмиль Сафаров
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
25
Рашад Азизли
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
13
Эмиль Сафаров
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Эстония - Азербайджан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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